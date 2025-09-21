«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 13:09

«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей

Минобороны Белоруссии заявило о нежелании начинать войну с Польшей

Виктор Хренин Виктор Хренин Фото: МО Республики Беларусь

Белоруссия не намерена начинать войну с Польшей, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину министр обороны республики Виктор Хренин. По его словам, Минск заинтересован в снижении напряженности в отношениях с соседями. При этом глава ведомства отметил, что курс военного руководства Польши отличается от заявлений политиков.

Мы видим, что курс у военных поляков несколько отличается от слов политического руководства. Конечно, мы заинтересованы в снижении военного, прежде всего, напряжения. Польша все-таки наши соседи. Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними, — сказал министр.

Ранее Хренин обсудил вопросы безопасности Союзного государства с министром обороны России Андреем Белоусовым. Переговоры прошли в рамках рабочей программы, одной из ключевых тем стало развитие военно-технического сотрудничества.

Ранее главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий прокомментировал призывы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сбивать российские беспилотники над Украиной с территории республики. Он назвал это попыткой вовлечь Варшаву в конфликт.

Белоруссия
Минск
Польша
войны
конфликты
