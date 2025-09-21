Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон

В Польше обнаружен последний разыскиваемый беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября, сообщает Polska Agencja Prasowa. Дрон был найден в субботу, 20 сентября, на территории гмины Корше Варминьско-Мазурского воеводства. БПЛА был обнаружен в 50 метрах от жилой постройки, где владелец участка заметил беспилотник.

Вероятно, это последний из разыскиваемых дронов, которые в ночь с 9 на 10 сентября вылетели на территорию Польши, — заявили авторы материала.

О находке уже проинформированы соответствующие службы, включая военную жандармерию и прокуратуру. Все необходимые процедуры в связи с обнаружением устройства были запущены.

Ранее немецкие СМИ писали, что минимум пять беспилотников, которые польские власти объявляли сбитыми в ночь на 10 сентября, предположительно были нацелены на аэропорт и логистический центр в городе Жешув. Журналисты уточнили, что дроны якобы проникли в Польшу через территорию Белоруссии.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что сбитые над территорией страны беспилотники не имели взрывчатого вещества. При этом он высказал предположение, что якобы Россия таким образом «пыталась проверить» реакцию Североатлантического альянса.