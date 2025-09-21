«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 13:05

Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон

PAP: в Польше найден последний нарушивший воздушное пространство страны БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Польше обнаружен последний разыскиваемый беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября, сообщает Polska Agencja Prasowa. Дрон был найден в субботу, 20 сентября, на территории гмины Корше Варминьско-Мазурского воеводства. БПЛА был обнаружен в 50 метрах от жилой постройки, где владелец участка заметил беспилотник.

Вероятно, это последний из разыскиваемых дронов, которые в ночь с 9 на 10 сентября вылетели на территорию Польши, — заявили авторы материала.

О находке уже проинформированы соответствующие службы, включая военную жандармерию и прокуратуру. Все необходимые процедуры в связи с обнаружением устройства были запущены.

Ранее немецкие СМИ писали, что минимум пять беспилотников, которые польские власти объявляли сбитыми в ночь на 10 сентября, предположительно были нацелены на аэропорт и логистический центр в городе Жешув. Журналисты уточнили, что дроны якобы проникли в Польшу через территорию Белоруссии.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что сбитые над территорией страны беспилотники не имели взрывчатого вещества. При этом он высказал предположение, что якобы Россия таким образом «пыталась проверить» реакцию Североатлантического альянса.

БПЛА
дроны
Польша
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение
Гороскоп на неделю с 22 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна
Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой
Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на свои выступления
Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА
Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов
Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах
Подполье заявило об ударе по авиабазе для F-16 в Полтаве
Россиянин отправился на отдых и заметил у себя необычную аллергию
Гороскоп на 21 сентября: Рыб ждет учеба, Весы преодолеют преграды
«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева
Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей
«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ
Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Очень необычный рецепт оливье с копченой курицей и гранатом
Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.