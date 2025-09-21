В Германии назвали возможную цель сбитых над Польшей БПЛА Der Spiegel: сбитые над Польшей БПЛА были нацелены на аэропорт в Жешуве

Минимум пять беспилотников, об уничтожении которых польские власти заявили в ночь на 10 сентября, якобы были нацелены на аэропорт и логистический центр в городе Жешув, сообщило издание Der Spiegel. Журналисты уточнили, что дроны якобы проникли в Польшу через Белоруссию.

В материале говорится, что аэропорт — один из важнейших перевалочных пунктов для поставок оружия на Украину. Через него же проходят и другие военные грузы, в частности, с января там размещены два ЗРК Patriot немецкого бундесвера.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недавний инцидент с дроном в Польше спланированной провокацией Киева. По его мнению, инцидент организовали с территории Украины.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью британской газете The Guardian рассказал, что беспилотники, сбитые над территорией страны 10 сентября, не были оснащены взрывчаткой. Однако он высказал предположение, что Россия таким образом «пыталась проверить» реакцию НАТО.

Прежде постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что польская сторона отклонила предложение о консультациях с Минобороны России относительно инцидента с беспилотниками. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную.