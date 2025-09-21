Военные станцевали на крыше здания правительства под песню МакSим В Ставрополе военные станцевали на крыше здания правительства под песню МакSим

Военные станцевали на крыше правительства во время празднования Дня города в Ставрополе под песню певицы МакSим «Дорога», сообщает Telegram-канал Baza. Судя по кадрам, мужчины в камуфляжной форме поднимали руки вверх, а рядом с ними расположился российский триколор.

На видео можно заметить, что пришедшим на праздник горожанам тоже понравилось выступление. Они также поднимали руки вверх и светили фонариками телефонов.

Ранее артистка рассказывала, что в России хотят снять байопик о ней. По словам заслуженной артистки Карачаево-Черкесии и Татарстана, она уже готовится к съемкам художественного фильма. Кроме работы над байопиком, звезда 2000-х трудится над второй книгой. Первая автобиография певицы под названием «Это же я» была опубликована в конце 2016 года.

До этого стало известно, что знаменитость чуть не умерла от последствий коронавирусной инфекции. После этого артистке пришлось в течение долгого времени поправлять здоровье. Она начала слабеть. В первую очередь у певицы изменился голос, однако все тесты на COVID показывали отрицательный результат. Также у исполнительницы поднялась температура до 40 градусов.