Власти пошли на крайние меры после обрушения части школы под Новосибирском Режим ЧС ввели на улице Комиссаровской в Татарске, где обрушилась часть школы

Режим ЧС ввели на улице Комиссаровской в городе Татарске Новосибирской области, где обвалилась часть здания школы, заявили в пресс-службе областной прокуратуры. Отмечается, что учебное заведение было построено еще в 1937 году. По данным на 2019 год, его износ превышал 70%. Учащихся перевели на дистанционное обучение.

Принято решение о введении режима ЧС по улице Комиссаровской, дом 24, Татарска Татарского муниципального округа Новосибирской области в связи с обрушением правого крыла здания МБОУ «СОШ № 5», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что всех учеников с 22 сентября переведут в школу № 9. Как уточнили в правительстве региона, новое учебное заведение находится в шаговой доступности. По факту частичного обрушения здания возбуждено уголовное дело. Степень износа конструкции и причины произошедшего будут установлены в ходе судебной строительной экспертизы.

До этого обрушение произошло в московской школе № 1080 во время ремонтных работ. Четыре пролета здания, расположенного по адресу Знаменская, 12/4, рухнули в процессе реконструкции. Детей в школе в момент обрушения не было. Спасатели достали из-под завалов тела двоих рабочих.