«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 14:40

Власти пошли на крайние меры после обрушения части школы под Новосибирском

Режим ЧС ввели на улице Комиссаровской в Татарске, где обрушилась часть школы

Фото: Прокуратура Новосибирской области/РИА Новости

Режим ЧС ввели на улице Комиссаровской в городе Татарске Новосибирской области, где обвалилась часть здания школы, заявили в пресс-службе областной прокуратуры. Отмечается, что учебное заведение было построено еще в 1937 году. По данным на 2019 год, его износ превышал 70%. Учащихся перевели на дистанционное обучение.

Принято решение о введении режима ЧС по улице Комиссаровской, дом 24, Татарска Татарского муниципального округа Новосибирской области в связи с обрушением правого крыла здания МБОУ «СОШ № 5», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что всех учеников с 22 сентября переведут в школу № 9. Как уточнили в правительстве региона, новое учебное заведение находится в шаговой доступности. По факту частичного обрушения здания возбуждено уголовное дело. Степень износа конструкции и причины произошедшего будут установлены в ходе судебной строительной экспертизы.

До этого обрушение произошло в московской школе № 1080 во время ремонтных работ. Четыре пролета здания, расположенного по адресу Знаменская, 12/4, рухнули в процессе реконструкции. Детей в школе в момент обрушения не было. Спасатели достали из-под завалов тела двоих рабочих.

Татарск
школы
режим ЧС
обрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без бюстгальтера
Крупный пожар охватил административное здание в одном российском городе
Вооруженные ножами супруги оказались в реанимации после пьяной ссоры
Осужденная Ле Пен собирается участвовать в парламентских выборах во Франции
Победитель «Интервидения» решил творческие планы
Озвучена судьба пропавшей в Таиланде россиянки, бросившей ребенка в отеле
Пенсионерка ушла по грибы и провела в лесу четыре дня
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 сентября, фото, видео
В Совфеде предупредили о росте провокаций против России
РБК: Лапина сняли с должности командующего Ленинградским военным округом
«Сделала все по закону»: раскрыто, кому досталось наследство Добрынина
В России пообещали огромную сумму за информацию о двух командирах ВСУ
В Германии признали, что экономика страны стоит на месте
Жуткие ливни и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Кениец обошел россиян в Московском марафоне
Известный музыкант отменил концерты из-за «достоверной угрозы» убийства
Мужчина с пистолетом пытался вернуть залог за аренду квартиры с клопами
«Постарались и сделали»: Путин восхитился машиной с антидроновой защитой
Власти пошли на крайние меры после обрушения части школы под Новосибирском
Жителю Петербурга сломали челюсть после замечания на детской площадке
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.