22 сентября 2025 в 09:48

В Татарске нашли еще одну опасную для детей школу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школа № 5 в Татарске Новосибирской области оказалась не единственной в районе, которой нужен ремонт, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, ребята из Николаевской средней общеобразовательной школы уже два года учатся в здании с трещинами и ходят зимой на занятия в куртках, потому что очень холодно.

По словам родителей школьников, трещины на стенах внутри здания появились давно и с того момента ученики занимаются физкультурой в актовом зале. Местные жители отметили, что региональные власти еще в 2024 году приезжали на место и обещали все починить, но капремонт до сих пор не начали.

Летом трещины опломбировали. Горожане подчеркнули, что все это не помешало школе принять 1 сентября детей. Они уточнили, что с проблемами приходится разбираться своими силами, поскольку, по словам директора учебного заведения, ждать ремонта смысла нет.

Ранее сообщалось, что на улице Комиссаровской в Татарске, где обвалилась часть здания школы, ввели режим ЧС. Учебное заведение было построено еще в 1937 году. По данным на 2019 год его износ превышал 70%. Учеников перевели в школу № 9. Как отметили в правительстве региона, новое учебное заведение находится в шаговой доступности.

Татарск
школы
Новосибирская область
трещины
