Власти раскрыли, где будут учиться дети после обрушения школы в Татарске Ученики рухнувшей в Татарске школы № 5 будут переведены в другое заведение

Учеников разрушившейся школы № 5 в Татарске Новосибирской области переведут в школу № 9, сообщили в правительстве региона. Новое учебное заведение находится в шаговой доступности.

С 22 сентября все 210 обучающихся в школе № 5 в Татарске будут переведены в школу № 9, — сообщили власти.

Поврежденная школа была построена в 1937 году. По данным на 2019 год, ее износ превышал 70%. В тот период в учреждении обучались 259 детей, а занятия проводились в две смены.

Инцидент с обрушением здания школы № 5 произошел в Татарске в воскресенье, 21 сентября. Очевидцам удалось зафиксировать происходящее на видео. На опубликованных записях видно, как крыша здания проседает и обрушивается на землю, поднимая значительные клубы пыли.

Следственным комитетом России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело после частичного обрушения здания средней общеобразовательной школы № 5 в городе Татарске. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. На место события незамедлительно выехала оперативная следственная группа. Для установления степени износа конструкций и причин обрушения здания будет назначена судебная строительная экспертиза. Также следователи изъяли всю необходимую документацию, относящуюся к деятельности школы.