«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 10:26

Власти раскрыли, где будут учиться дети после обрушения школы в Татарске

Ученики рухнувшей в Татарске школы № 5 будут переведены в другое заведение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учеников разрушившейся школы № 5 в Татарске Новосибирской области переведут в школу № 9, сообщили в правительстве региона. Новое учебное заведение находится в шаговой доступности.

С 22 сентября все 210 обучающихся в школе № 5 в Татарске будут переведены в школу № 9, — сообщили власти.

Поврежденная школа была построена в 1937 году. По данным на 2019 год, ее износ превышал 70%. В тот период в учреждении обучались 259 детей, а занятия проводились в две смены.

Инцидент с обрушением здания школы № 5 произошел в Татарске в воскресенье, 21 сентября. Очевидцам удалось зафиксировать происходящее на видео. На опубликованных записях видно, как крыша здания проседает и обрушивается на землю, поднимая значительные клубы пыли.

Следственным комитетом России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело после частичного обрушения здания средней общеобразовательной школы № 5 в городе Татарске. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. На место события незамедлительно выехала оперативная следственная группа. Для установления степени износа конструкций и причин обрушения здания будет назначена судебная строительная экспертиза. Также следователи изъяли всю необходимую документацию, относящуюся к деятельности школы.

школы
разрушения
Новосибирская область
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы
Удары по Украине сегодня, 21 сентября: подробности, список пораженных целей
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.