«Спасибо им большое»: Тарасова о выходе Гуменника и Петросян на Олимпиаду

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также их тренеры выполнили непростую задачу и прошли отбор на Олимпиаду-2026, заявила NEWS.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она отметила, что на турнире в каждом виде фигурного катания будет представлен спортсмен из РФ.

Эти два спортсмена и их тренеры справились с этой нелегкой задачей, и спасибо им большое. Они поедут на Олимпийские игры, и мы поедем тоже вместе с ними. В каждом виде у нас будет представлен спортсмен. Конечно, это не то, что мы заслужили, но хотя бы так, ― отметила Тарасова.

Ранее стало известно, что серебряный и бронзовый медалист чемпионатов России, двукратный триумфатор финала Гран-при страны Петр Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине перед Олимпийскими играми — 2026. Его прокат оценили в 262,82 балла.

Аделия Петросян заняла первое место на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Ей удалось набрать 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ.

До этого стало известно, что тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры. По его словам, он испытал шок, когда услышал эту новость.