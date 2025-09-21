«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 15:08

В Совфеде предупредили о росте провокаций против России

Пушков: провокации против России будут усиливаться

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Провокации против России будут множиться, после того как Таллин обвинил Москву в нарушении воздушного пространства, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его мнению, враждебные РФ круги на Западе пытаются создать впечатление, что страна готовится напасть на НАТО.

Истерические заявления Эстонии насчет нарушения ее воздушного пространства российскими ВВС, как всегда, обернулись ложью. Эта информационная провокация имела целью еще большее нагнетание напряженности и усиление давления, — подчеркнул Пушков.

Ранее итальянский журналист Томас Фази заявил, что Эстония пытается спровоцировать глобальный конфликт из-за острова Вайндло. По его мнению, обвинения в нарушении воздушного пространства преувеличены, учитывая небольшой размер необитаемого острова с маяком.

До этого лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО и ЕС на фоне ложных заявлений Эстонии. Политик подчеркнул, что сообщения Таллина о российских МиГ-31 являются частью антироссийской информационной паники, и призвал ликвидировать военные структуры, которые нагнетают напряженность.

