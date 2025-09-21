«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 16:30

Австралия признала Государство Палестина

Премьер Альбанезе: Австралия официально признает Палестину

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Австралии официально признало Государство Палестина, соответствующее заявление сделал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в соцсети X. В публикации Палестина также называется независимой и суверенной.

Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина, — сказано в сообщении.

Ранее Греция поддержала создание палестинского государства, однако власти страны считают, что одностороннее признание в настоящее время не принесет практической пользы. По словам чиновников, такой шаг просто не будет эффективным в текущей ситуации.

До этого СМИ писали, что Израиль может полностью прекратить обмен разведывательными данными с Великобританией в случае признания Лондоном Палестины. Такое решение Тель-Авива способно нанести серьезный ущерб национальной безопасности европейской страны. Отмечается, что Израиль регулярно передает Британии информацию о террористических угрозах и разведывательной деятельности Ирана.

Австралия
Палестина
Израиль
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.