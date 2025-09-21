Австралия признала Государство Палестина

Руководство Австралии официально признало Государство Палестина, соответствующее заявление сделал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в соцсети X. В публикации Палестина также называется независимой и суверенной.

Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина, — сказано в сообщении.

Ранее Греция поддержала создание палестинского государства, однако власти страны считают, что одностороннее признание в настоящее время не принесет практической пользы. По словам чиновников, такой шаг просто не будет эффективным в текущей ситуации.

До этого СМИ писали, что Израиль может полностью прекратить обмен разведывательными данными с Великобританией в случае признания Лондоном Палестины. Такое решение Тель-Авива способно нанести серьезный ущерб национальной безопасности европейской страны. Отмечается, что Израиль регулярно передает Британии информацию о террористических угрозах и разведывательной деятельности Ирана.