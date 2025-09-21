Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев показал своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте» боевые ордена. По его словам, они достались ему от деда генерал-полковника Валентина Лебедева, участника Великой Отечественной войны. Знаменитость выразил желание увековечить память героя, организовав в доме для этого специальный стенд.

Я хочу сделать дома стенд или коробку с бархатом под стеклом, которую можно будет повесить на стену. Я хочу, чтобы следующие поколения знали, какой был прекрасный у меня дед и какие у него были достижения, — рассказал Лебедев.

По словам Артемия, среди боевых наград дед получил два ордена Александра Невского, два ордена Красной Звезды, орден Октябрьской революции и орден Красного Знамени. А также есть большая коробка других орденов и медалей, полученных дедом уже в мирное время, в ценности которых он сам не сможет разобраться. Поэтому блогер попросил помощи у зрителей в поиске специалиста, который поможет разобраться.

