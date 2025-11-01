Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 13:35

В Нови-Саде вспоминают жертв ЧП на вокзале

Жители Нови-Сада почтили память погибших при обрушении козырька вокзала

Фото: Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

Горожане и неравнодушные жители собрались возле разрушенного навеса железнодорожного вокзала сербского Нови-Сада, чтобы почтить память погибших при обрушении 1 ноября 2024 года, передает РИА Новости. На стихийный мемориал принесли цветы и рисунки.

На площадке ближе к центральной улице установлена сцена, на которой состоится митинг. Также в программе запланирован показ документального фильма и открытие тематической выставки.

В результате обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Вокзал с момента катастрофы остается закрытым, а поезда временно принимает пригородная станция Петроварадин.

Накануне у мемориала «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге почтили память жертв крушения российского лайнера А321 над Синайским полуостровом. На церемонии присутствовали не только представители местной власти, но и близкие погибших. Трагедия произошла 31 октября 2015 года, когда самолет из Шарм-эш-Шейха летел в Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли в результате крушения. ФСБ расценила случившееся как теракт.

