К обвиняемой в растрате курганской чиновнице применили медицинские меры Экс-глава курганского УФССП попала под принудительные медицинские меры

Экс-глава курганского УФССП Ирина Уварова, арестованная по делу о растрате, попала под принудительные меры медицинского характера, сообщили в URA.RU со ссылкой на картотеку Московского горсуда. Причины решения не раскрываются.

Лицо, в отношении которого применены ПММХ (принудительные меры медицинского характера — NEWS.ru). Уварова И.Л. (Ст. 160, Ч. 4 УК РФ — присвоение средств группой лиц или в особо крупном размере), — отметили в суде.

Ранее прокурор потребовал назначить бывшему замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексею Яковлеву наказание в виде 15 лет лишения свободы. Соответствующее ходатайство было заявлено в ходе заседания Златоустовского городского суда.

До этого при обысках у семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли 62 млн рублей, $40 тыс. (свыше 3 млн рублей) и более €2 тыс. (около 185 тыс. рублей). Все денежные средства были изъяты. Они находятся на специальном счете следственного департамента МВД России.