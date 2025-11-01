Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:42

К обвиняемой в растрате курганской чиновнице применили медицинские меры

Экс-глава курганского УФССП попала под принудительные медицинские меры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-глава курганского УФССП Ирина Уварова, арестованная по делу о растрате, попала под принудительные меры медицинского характера, сообщили в URA.RU со ссылкой на картотеку Московского горсуда. Причины решения не раскрываются.

Лицо, в отношении которого применены ПММХ (принудительные меры медицинского характера — NEWS.ru). Уварова И.Л. (Ст. 160, Ч. 4 УК РФ — присвоение средств группой лиц или в особо крупном размере),отметили в суде.

Ранее прокурор потребовал назначить бывшему замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексею Яковлеву наказание в виде 15 лет лишения свободы. Соответствующее ходатайство было заявлено в ходе заседания Златоустовского городского суда.

До этого при обысках у семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли 62 млн рублей, $40 тыс. (свыше 3 млн рублей) и более €2 тыс. (около 185 тыс. рублей). Все денежные средства были изъяты. Они находятся на специальном счете следственного департамента МВД России.

Курганская область
суды
растраты
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва государству
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
С россиян собрали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Стало известно последнее пристанище Андрея Гриневича
Лолита раскрыла, как из-за скандала с Цекало предстала голой перед полицией
Погода в Москве в воскресенье, 2 ноября: ждать сильные ветра и ливни
Сменить обстановку: ангарский маньяк увеличил список своих жертв
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.