Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины ликвидировали российские моряки в ходе проведения специальной военной операции, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным внешнеполитического ведомства, за операцию отвечали силы Черноморского флота.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер, — сказано в сообщении.

По данным Минобороны за 16 октября, в Черном море было уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ. В ведомстве пояснили, что в операции были задействованы силы Черноморского флота России.

Также Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Яворовскому полигону на Украине. В российских силовых структурах сообщили, что удары пришлись по местам проведения тренировок личного состава ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в Волчанске российские войска контролируют 70% территории. За две недели группировка «Север» освободила значительную часть города. Российские войска также окружили 31 батальон ВСУ в Красноармейске и Димитрове, включая соединения ВДВ и егерской бригады.