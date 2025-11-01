Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:36

Моряки отправили на дно Черного моря безэкипажный катер ВСУ

МО РФ: российские военные ликвидировали безэкипажный катер в Черном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины ликвидировали российские моряки в ходе проведения специальной военной операции, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным внешнеполитического ведомства, за операцию отвечали силы Черноморского флота.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер, — сказано в сообщении.

По данным Минобороны за 16 октября, в Черном море было уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ. В ведомстве пояснили, что в операции были задействованы силы Черноморского флота России.

Также Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Яворовскому полигону на Украине. В российских силовых структурах сообщили, что удары пришлись по местам проведения тренировок личного состава ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в Волчанске российские войска контролируют 70% территории. За две недели группировка «Север» освободила значительную часть города. Российские войска также окружили 31 батальон ВСУ в Красноармейске и Димитрове, включая соединения ВДВ и егерской бригады.

Минобороны РФ
ВСУ
моряки
Черное море
