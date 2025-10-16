Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:23

Российские военные поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море

Минобороны РФ: ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Черном море уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что в операции были задействованы силы Черноморского флота России.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее разведчик подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сухой заявил, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами в Херсонской области. По его словам, российские войска успешно отразили комбинированную атаку противника.

До этого заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков сообщил, что специалисты планируют осуществить подрыв неразорвавшегося безэкипажного катера 4 октября, данное плавсредство было задействовано Вооруженными силами Украины во время атаки на город. Он уточнил, что расчетная зона потенциальной опасности достигает 1800 метров.

В конце сентября в Турции местными рыбаками был обнаружен украинский безэкипажный катер Magura V5. Находка была сделана в ночное время у побережья населенного пункта Чаршибаши. Правоохранительные службы транспортировали катер в порт Йорос, где специалисты провели его обследование.

