21 сентября 2025 в 17:22

«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении

ОДК: Россия подходит к полной независимости в авиастроении

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолеты, и авиадвигатели, заявил управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев в эфире «Россия 1». Он подчеркнул, что подобного не могут делать даже США.

Мы единственная страна в мире, которая может — к этому подходим уже почти — самостоятельно делать и самолет, и двигатель. Никто, даже Соединенные Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией. Мы это делали раньше и будем делать сейчас, — объяснил Иноземцев.

Академик напомнил, что Россия и ранее имела опыт полного цикла производства в авиации. По его словам, эта возможность сохраняется и сегодня.

До этого глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что федеральное агентство воздушного транспорта начало предварительные консультации с производителями авиационной техники о создании аэротакси. По его словам, переговоры пока находятся на ранней стадии. Он отметил, что ведомство уже формирует нормативно-правовую базу для сертификации такого транспорта.

