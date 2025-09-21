В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить

Замена мобилизованных военнослужащих на новобранцев может замедлить темп наступления российской армии в зоне СВО, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что для мобилизованных военные действия уже стали неотъемлемой частью жизни, а многие даже после тяжелых ранений возвращаются на службу.

Это люди, для которых военные действия уже стали частью жизни. Многие после ранений возвращаются, даже после тяжелых. Сейчас участники СВО приравнены к участникам КТО (контртеррористическая операция. ― NEWS.ru), например, в Курской области. Раньше они разные деньги получали, то есть льготы увеличились. Во время ротации все равно темп наступления теряется. Думаю, пока останется так: какие-то дополнительные льготы будут, может быть. По моему мнению, ни в коем случае нельзя проводить эту ротацию, а без ротации не обойтись, и менять этих опытнейших воинов на, может быть, не совсем опытных, хотя и прошедших соответствующую подготовку. Вероятная ротация — замена опытных мобилизованных бойцов новобранцами, предположу, может повлиять на темп наступления ВС РФ, в том числе замедлить его, ― объяснил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что были решены отдельные вопросы мобилизованных, в частности предоставление отпусков. По его словам, не все военные используют право увольнения со службы по семейным обстоятельствам. Так, многие отцы трех и более детей продолжают участвовать в боевых действиях, пояснил он. При этом депутат допустил, что могут появиться новые варианты прохождения службы в зоне СВО.

Мобилизованным пробили отпуска. Какое-то время не было отпусков, потом по решению президента [России Владимира Путина] сделали отпуска. Отпуска предоставляются по ранению. То есть после ранения [военнослужащий] проходит военно-врачебную комиссию. Если он не годен к прохождению службы, его оставляют. Но я знаю, что многие даже скрывают, что у них были тяжелые ранения, и возвращаются обратно. Эти люди сражаются за страну. Есть варианты: больше трех детей, например. А я знаю людей, у которых пятеро детей, и они не возвращаются, хотя имеют полное право. Пока что все остается так, но прорабатываются новые варианты прохождения службы в зоне специальной военной операции, ― отметил Колесник.

