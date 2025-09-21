Достижение полной энергетической автономии не является целью Европейского союза, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir. По словам главы ЕК, ЕС не нуждается в независимости для обеспечения безопасности в этой сфере.

Мы ускоряем отказ от российского ископаемого топлива. Однако, когда речь идет об энергетической безопасности, достижение полной независимости не является целью, — сказала глава ЕК.

Ранее Урсула фон дер Ляйен говорила, что Еврокомиссия планирует снизить потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель (около 4000 рублей). По ее словам, соответствующие ограничения предлагается ввести в рамках 19-го пакета санкций против России.

Также фон дер Ляйен информировала, что в рамках борьбы с так называемым теневым флотом Еврокомиссия предложила ввести санкции против 118 судов. Эти рестрикции также предусмотрены 19-м пакетом антироссийских ограничений. В новый санкционный пакет дополнительно включены меры против 45 компаний — как российских, так и иностранных.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к отставке главы Европейской комиссии. Он объяснил такое требование милитаристскими взглядами Урсулы фон дер Ляйен