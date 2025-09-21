Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США

Иракский лидер Саддам Хусейн, который пользовался поддержкой американских властей в 1980-х годах, а затем был свергнут США, переоценил свои силы, сказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, Хусейн совершил ошибку, когда решил вторгнуться в Кувейт в 1990 году.

Он переоценил свои силы. Посчитал, что если ему можно нападать на Иран, то можно атаковать и Кувейт. Что он настолько привилегированный союзник США, что ему все сойдет с рук. Но Штаты жестко наказали Хусейна за превышение полномочий, — объяснил эксперт.

По словам Мирзаяна, это показало прагматизм американской политики на Ближнем Востоке.

Они поддержали Саддама, когда он воевал против американского врага — Ирана. А когда полез на американского союзника, его демонстративно наказали, — добавил собеседник.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об освобождении студентки из России, похищенной в Багдаде в марте 2023 года. По его словам, обладательницу гражданства РФ и Израиля Елизавету Цуркову, которую несколько месяцев держали в плену, доставили в американское посольство в Ираке и теперь ее безопасности ничто не угрожает.