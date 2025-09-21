«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 16:45

Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США

Политолог Мирзаян: Саддам Хусейн переоценил свои силы и лишился поддержки США

Саддам Хусейн Саддам Хусейн Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS

Иракский лидер Саддам Хусейн, который пользовался поддержкой американских властей в 1980-х годах, а затем был свергнут США, переоценил свои силы, сказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, Хусейн совершил ошибку, когда решил вторгнуться в Кувейт в 1990 году.

Он переоценил свои силы. Посчитал, что если ему можно нападать на Иран, то можно атаковать и Кувейт. Что он настолько привилегированный союзник США, что ему все сойдет с рук. Но Штаты жестко наказали Хусейна за превышение полномочий, — объяснил эксперт.

По словам Мирзаяна, это показало прагматизм американской политики на Ближнем Востоке.

Они поддержали Саддама, когда он воевал против американского врага — Ирана. А когда полез на американского союзника, его демонстративно наказали, — добавил собеседник.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об освобождении студентки из России, похищенной в Багдаде в марте 2023 года. По его словам, обладательницу гражданства РФ и Израиля Елизавету Цуркову, которую несколько месяцев держали в плену, доставили в американское посольство в Ираке и теперь ее безопасности ничто не угрожает.

США
Ближний Восток
Ирак
Саддам Хусейн
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.