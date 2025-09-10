Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трамп сообщил об освобождении похищенной в Ираке студентки из России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Global Look Press

Гражданка Израиля и России Елизавета Цуркова, похищенная в марте 2023 года в Багдаде, освобождена из плена с многомесячными пытками, сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, женщина находится в американском посольстве в Ираке.

Рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстона, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой «Катаиб Хезболла» (создана и поддерживается спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана. — NEWS.ru) <...> и теперь находится в безопасности, — указал политик.

Ранее иракские СМИ опубликовали видео с российской гражданкой Цурковой. На кадрах женщина признается в сотрудничестве с израильскими и американскими спецслужбами. По имеющимся данным, Цуркову захватили боевики, поддерживающие связи с Ираном. Инцидент произошел 5 июля 2023 года, когда политолог находилась в Ираке по российскому паспорту с научными целями.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила факт похищения. Согласно официальной версии, ответственность за захват несет группировка «Катаиб Хезболла», известная требованиями о выводе американских войск и установлением проиранского правительства в Ираке.

