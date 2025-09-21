В США появился Человек-паук, который спас застрявших на водопаде людей В США юноша переоделся в костюм Человека-паука и спас двух человек

Молодой человек из города Гринвилл в американском штате Южная Каролина прославился после того, как спас двух человек, застрявших на водопаде, сообщает MSN. 18-летний юноша регулярно устраивает патрули, переодевшись в костюм Человека-паука.

Я увидел, как один из них чуть не поскользнулся и не упал, и подумал: «Ну, пора идти». Я нашел место и перепрыгнул через камни, чтобы добраться туда. К счастью, там было углубление, куда я мог поставить ноги и опереться. А потом они схватили меня за руку, и я вытянул их наверх, — рассказал юноша.

Примечательно, что во время патрулей подросток слушает сканер экстренных служб. Когда в городе спокойная обстановка, он помогает чистить улицы от мусора и делает фото с фанатами. Как утверждает молодой человек, его цель — помогать жителям Гринвилла и делиться добротой.

Ранее в Раменском Московской области пожар охватил частный дом. Случайные прохожие, ставшие свидетелями произошедшего, не стали дожидаться спасателей и бросились в огонь. Они помогли выбраться из горящей постройки мужчине и девушке-инвалиду.