«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 17:45

В США появился Человек-паук, который спас застрявших на водопаде людей

В США юноша переоделся в костюм Человека-паука и спас двух человек

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Молодой человек из города Гринвилл в американском штате Южная Каролина прославился после того, как спас двух человек, застрявших на водопаде, сообщает MSN. 18-летний юноша регулярно устраивает патрули, переодевшись в костюм Человека-паука.

Я увидел, как один из них чуть не поскользнулся и не упал, и подумал: «Ну, пора идти». Я нашел место и перепрыгнул через камни, чтобы добраться туда. К счастью, там было углубление, куда я мог поставить ноги и опереться. А потом они схватили меня за руку, и я вытянул их наверх, — рассказал юноша.

Примечательно, что во время патрулей подросток слушает сканер экстренных служб. Когда в городе спокойная обстановка, он помогает чистить улицы от мусора и делает фото с фанатами. Как утверждает молодой человек, его цель — помогать жителям Гринвилла и делиться добротой.

Ранее в Раменском Московской области пожар охватил частный дом. Случайные прохожие, ставшие свидетелями произошедшего, не стали дожидаться спасателей и бросились в огонь. Они помогли выбраться из горящей постройки мужчине и девушке-инвалиду.

США
подростки
супергерои
Человек-паук
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Афганистан предупредил США о повторении ошибок прошлого
Глава мемориального общества «Курск» Тыц погиб в ходе СВО
Германия отправила истребители Eurofighter на перехват Ил-20М над Балтикой
В допуске Петросян и Гуменника до Олимпиады появился нюанс
Подведены итоги финального боя «Зарницы 2.0»
Садальский заявил о предательстве SHAMAN
«У ВСУ агония»: в Запорожье объяснили удары украинской армии по гражданским
США, отмена концертов, желание вернуться в РФ: как живет Кристина Орбакайте
Синоптик назвал точную дату, когда в Подмосковье выпадет первый снег
В Берлине мужчина поджег искажающие историю книги
Грибы в рассоле с чесноком и специями — пальчики оближешь
Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
В США нашли единственный способ избежать шатдауна
Политолог ответил, чем грозит РФ возможное возвращение США в Афганистан
«Нам придется»: Нетаньяху пообещал бороться с призывами признать Палестину
Захарова: РФ требует от Запада итогов по делу Навального и Скрипалей
Новая часть Battlefield пострадала из-за слов разработчика о Чарли Кирке
Теннисист Медведев уступил в матче с 196-й ракеткой мира
«От греха подальше»: с Украины сбежала известная порноактриса
На Украине сделали неутешительные выводы после шагов США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.