21 сентября 2025 в 16:37

Квалификацию западных политиков назвали небывало низкой

Бельянинов назвал крайне низкой квалификацию политических деятелей Запада

Андрей Бельянинов Андрей Бельянинов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие политические деятели на Западе демонстрируют крайне низкую квалификацию, такое мнение на полях Всемирной общественной ассамблеи высказал генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов. По его словам, которые приводит ТАСС, в особенности это касается министров иностранных дел.

У ряда политических деятелей на Западе проявился крайне низкий квалификационный уровень. Особенно среди министров по иностранным делам, — убежден Бельянинов.

Он добавил, что сегодня в Европе на пост главы евродипломатии могут назначить человека, который вместо мира занимается «совершенно обратными вещами». При этом на фоне низкой квалификации западных политиков довольно трудно переоценить важность народной дипломатии, отметил глава ассамблеи.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан констатировал, что Запад больше не служит образцом для подражания. По его словам, нужно признать это и идти своим путем. Однако, чтобы осознать это и понять, что есть и другие пути развития, необходима интеллектуальная, политическая и личная смелость, отметил Орбан.

Запад
Европа
дипломатия
конфликты
войны
Россия
