Востоковед рассказал, за что США расправились с Саддамом Хусейном

Власти США, которые сначала поддерживали режим Саддама Хусейна, а затем сами свергли иракского лидера, не простили его за самостоятельность, сказал в беседе с NEWS.ru эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов. Переломным моментом в отношениях Багдада и Вашингтона стало вторжение иракских войск в Кувейт.

Вторжение Ирака в Кувейт не угрожало интересам США в регионе. Но то, что Саддам действовал без спроса, требовало наказания. Нужно было слушаться заокеанского патрона, а он проявил неповиновение и в результате получил позорную казнь через повешение, — сказал востоковед.

Кроме того, стратегической ошибкой Хусейна стало использование химического оружия в период ирано-иракской войны, отметил Вавилов.

США использовали это в качестве предлога для вторжения. Потом они эту тему обыгрывали и с Сирией, — добавил собеседник.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что украинские военные применяют химическое оружие в зоне СВО из-за неудач ВСУ на поле боя. Он отметил, что проблема заключается не только в самом факте использования вроде хлорпикрина, но и в нежелании международных организаций реагировать на эти военные преступления.