«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 16:28

Востоковед рассказал, за что США расправились с Саддамом Хусейном

Востоковед Вавилов: США наказали Саддама Хусейна за его самостоятельность

Саддам Хусейн Саддам Хусейн Фото: KEYSTONE Pictures USA/Global Look Press

Власти США, которые сначала поддерживали режим Саддама Хусейна, а затем сами свергли иракского лидера, не простили его за самостоятельность, сказал в беседе с NEWS.ru эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов. Переломным моментом в отношениях Багдада и Вашингтона стало вторжение иракских войск в Кувейт.

Вторжение Ирака в Кувейт не угрожало интересам США в регионе. Но то, что Саддам действовал без спроса, требовало наказания. Нужно было слушаться заокеанского патрона, а он проявил неповиновение и в результате получил позорную казнь через повешение, — сказал востоковед.

Кроме того, стратегической ошибкой Хусейна стало использование химического оружия в период ирано-иракской войны, отметил Вавилов.

США использовали это в качестве предлога для вторжения. Потом они эту тему обыгрывали и с Сирией, — добавил собеседник.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что украинские военные применяют химическое оружие в зоне СВО из-за неудач ВСУ на поле боя. Он отметил, что проблема заключается не только в самом факте использования вроде хлорпикрина, но и в нежелании международных организаций реагировать на эти военные преступления.

США
Саддам Хусейн
Ирак
Ближний Восток
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.