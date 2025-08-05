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05 августа 2025 в 15:57

Военэксперт объяснил применение химоружия украинскими войсками

Военэксперт Кнутов: ВСУ применяют химоружие против РФ из-за неудач на поле боя

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вероятность использования химического оружия украинскими войсками растет из-за поражений ВСУ на поле боя, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, именно с этим связаны факты применения отравляющих веществ вроде хлорпикрина против ВС РФ.

У ВСУ нет обычных средств, которые могли бы остановить продвижение российских войск. Отсюда факты применения того же хлорпикрина и других веществ. Причем Украина не будет признавать их применение, — пояснил собеседник.

Он отметил, что проблема заключается не только в самом факте использования химоружия, но и в нежелании международных организаций реагировать на эти военные преступления.

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) сейчас находится под полным контролем США и западных стран и, как правило, не реагирует на заявления РФ о применении ВСУ химоружия. Таким образом, Украине сходит с рук и скрытое производство, и использование отравляющих веществ на поле боя, — подчеркнул Кнутов.

Ранее итальянское издание L’Antidiplomatico сообщило, что ОЗХО в очередной раз не отреагировала на факты применения ВСУ химоружия в боях с ВС РФ. Обозреватели обратили внимание, что российская сторона обнародовала все необходимые документальные свидетельства, однако никаких действий от международной организации не последовало.

Украина
ВСУ
Россия
химоружие
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
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