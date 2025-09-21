«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 15:39

Вооруженные ножами супруги оказались в реанимации после пьяной ссоры

В Санкт-Петербурге жена и муж госпитализированы после поножовщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Невском районе Санкт-Петербурга семейная пара устроила драку на ножах после ссоры при распитии алкоголя. В результате оба супруга были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Поступила телефонограмма о госпитализации в состоянии средней степени тяжести 35-летней женщины и в тяжелом состоянии — ее 42-летнего супруга, — говорится в сообщении ведомства.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Одному из супругов грозит до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что житель Бурятии ударил знакомого ножом в сердце из «джентльменских» побуждений. Таким образом он вступился за честь жены погибшего. Они сильно ругались весь день, и когда жена попыталась увезти пьяного домой, тот не соглашался и грубил. Тогда хозяин дома сделал замечание по этому поводу, но гость начал грубить и ему, после чего произошла поножовщина.

До этого у входа в Филевский парк в Москве произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них достал нож и нанес оппоненту смертельный удар в шею, от которого тот скончался на месте. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ссоры
драки
происшествия
Санкт-Петербург
Россия
супруги
уголовные дела
пьяные
