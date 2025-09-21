«Нам придется»: Нетаньяху пообещал бороться с призывами признать Палестину Нетаньяху заявил, что Израиль будет бороться с призывами признать Палестину

Израиль будет бороться с призывами к признанию Палестины как государства, заявил в ходе еженедельного заседания правительства премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По словам политика, которые приводит The Times of Israel, подобные высказывания являются «клеветнической пропагандой». Нетаньяху назвал призывы признать Палестину угрозой существованию Израиля.

Нам придется бороться как в ООН, так и на всех других площадках против клеветнической пропаганды, направленной против нас и против призывов к созданию Палестинского государства, которое поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма, — убежден премьер.

Нетаньяху также анонсировал поездку в США на следующей неделе. Там он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Политик намерен представить свое «видение истинного мира, проистекающего из силы».

Ранее Катар потребовал от Израиля официальных извинений за нанесенный по Дохе удар. Только при этом условии государство допускает возврат к обсуждению урегулирования конфликта в регионе.