Катар вынуждает Нетаньяху сделать «крайне сложный шаг»

Катар требует от Израиля официальных извинений за нанесенный по Дохе удар, передает Axios. Только при этом условии возможен возврат к обсуждению урегулирования конфликта в регионе, говорится в публикации.

По информации журналистов, для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подобные извинения будут крайне сложным шагом. Тем не менее Катар, как указывается в материале, готов к определенной гибкости в том, что касается конкретных формулировок.

Со слов высокопоставленного израильского чиновника, власти страны неверно оценили масштабы кризиса, возникшего после удара по Дохе. Он добавил, что Нетаньяху осознает свою ошибку и то, что его расчеты оказались неверными.

Согласно информации СМИ, Соединенные Штаты не получили от Израиля заблаговременного предупреждения о готовящемся ударе по представителям палестинского движения ХАМАС в Дохе. Администрация американского президента Дональда Трампа была проинформирована о запланированной операции всего за несколько минут до ее начала. Такая ситуация лишила американскую сторону какой-либо возможности повлиять на принятое решение.