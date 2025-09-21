«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 19:10

Подведены итоги финального боя «Зарницы 2.0»

На полигоне «Волжский» в финальном бою «Зарницы 2.0» победила армия «Ока»

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Финальный бой всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел 21 сентября на полигоне «Волжский», сообщает пресс-служба «Движения первых». В соревновании участвовали две армии — «Ока» и «Кама», каждая из которых состояла из 240 юношей и девушек старшей возрастной категории. Победу одержала армия «Ока».

Сегодня вы — лучшие из 3 млн участников, которые сражались за честь своих регионов и своей страны. Ваш путь — это не только тренировки и знания, но и настоящая преданность Родине, мужество и настойчивость. Особенно хочу поблагодарить ваших наставников, настоящих героев, ветеранов СВО, — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В финальном бою участники должны были захватить населенный пункт «Заря», где находился замаскированный центр обработки данных условного противника. Перед штурмом армии развернули медицинский пункт, командный штаб, подготовили оружие, включая гранатометы и минометы, а саперы разминировали поля. Успех зависел от слаженности действий и управления командой. Армия, удержавшая две или более точек в течение 30 минут или дольше остальных к моменту окончания игры, стала победителем.

Ранее школьники из Хабаровского края организовали пошив нижнего белья для участников СВО. Учащиеся изготовили уже 45 пар трусов по инициативе 15-летней волонтера, привлекшей друзей к помощи фронту. В селе Новый Ургал уже как два года производят сухой душ, игрушки для детей военных и осваивают плетение маскировочных сетей в специальной мастерской рукоделия.

игры
армии
подростки
ВС РФ
