ABC: найдены «микроскопические» солдаты, убившие армию Наполеона в России

Армия Наполеона проиграла военную кампанию 1812 года из-за массового заболевания возвратным тифом и паратифом C, пишет испанская газета ABC. Основой для новых данных стала ДНК 13 солдат из братской могилы под Вильнюсом, где в 2001 году обнаружили захоронение из 3200 тел.

Секвенирование подтвердило заражение останков [наполеоновских солдат] боррелией возвратного тифа (Borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (Salmonella enterica paratyphi C), — говорится в статье.

Паратиф С передается человеку через загрязненную инфицированными фекалиями пищу или питьевую воду. Боррелию же переносят паразиты, например вши. Ранее считалось, что большую часть французской армии «выкосили» сыпной тиф и окопная лихорадка, но современные исследования эти данные не подтверждают.

В то же время недавние исследования в области ДНК подтвердили присутствие паратифа в Европе в течение тысячелетий до событий 1812 года. К тому моменту это было широко известное и задокументированное заболевание. При этом паратиф не упоминается в архивных документах о наполеоновском походе, поскольку его симптомы неспецифичны и разнообразны.

Ранее сообщалось, что смерть самого Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены в 1821 году окутана тайнами. Согласно официальному заключению, бывший император умер от рака желудка, от которого страдали многие члены его семьи. Однако в 1960-х годах британский ученый Стэнфорд Форшуфвуд выдвинул сенсационную версию об отравлении Бонапарта мышьяком.