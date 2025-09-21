«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 20:17

ABC: найдены «микроскопические» солдаты, убившие армию Наполеона в России

ABC: армию Наполеона в России убили вши и зараженная фекалиями вода

Фото: Heritage-Images/Global Look Press

Армия Наполеона проиграла военную кампанию 1812 года из-за массового заболевания возвратным тифом и паратифом C, пишет испанская газета ABC. Основой для новых данных стала ДНК 13 солдат из братской могилы под Вильнюсом, где в 2001 году обнаружили захоронение из 3200 тел.

Секвенирование подтвердило заражение останков [наполеоновских солдат] боррелией возвратного тифа (Borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (Salmonella enterica paratyphi C), — говорится в статье.

Паратиф С передается человеку через загрязненную инфицированными фекалиями пищу или питьевую воду. Боррелию же переносят паразиты, например вши. Ранее считалось, что большую часть французской армии «выкосили» сыпной тиф и окопная лихорадка, но современные исследования эти данные не подтверждают.

В то же время недавние исследования в области ДНК подтвердили присутствие паратифа в Европе в течение тысячелетий до событий 1812 года. К тому моменту это было широко известное и задокументированное заболевание. При этом паратиф не упоминается в архивных документах о наполеоновском походе, поскольку его симптомы неспецифичны и разнообразны.

Ранее сообщалось, что смерть самого Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены в 1821 году окутана тайнами. Согласно официальному заключению, бывший император умер от рака желудка, от которого страдали многие члены его семьи. Однако в 1960-х годах британский ученый Стэнфорд Форшуфвуд выдвинул сенсационную версию об отравлении Бонапарта мышьяком.

наполеон
война 1812
бактерии
Россия
заболевания
инфекции
паразиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Костроме семиклассник с камнем напугал вооруженного педофила и спас детей
Чубайс злит россиян, мигрантов в РФ заставят работать по-новому: что дальше
«Путь катастрофичен»: в ФРГ испугались последствий непризнания Палестины
Десятки тысяч человек пришли проститься с убитым сторонником Трампа
В европейской стране резко вырос спрос на бункеры
Поездка на мопеде обернулась для жительницы Курщины ранениями из-за ВСУ
Российские средства ПВО сбили более 20 дронов за четыре часа
Трамп признался в «странной» детской мечте
«Голос веры»: Дмитриев назвал наследие Кирка безграничным
Во Франции призвали к новому импульсу переговоров по Украине
«Необходимо разобраться»: Трамп сделал новое заявление по сектору Газа
Закуска, которая со стола исчезнет первой: маринованная капуста с грибами
В Москве лихач на моноколесе ехал за грузовиком и попал на видео
ABC: найдены «микроскопические» солдаты, убившие армию Наполеона в России
Конь из почетного караула короля Британии испражнился на глазах Трампа
В Италии назвали энергетическим самоубийством одно решение ЕС
Убивший трехлетнюю дочь житель Кубани раскрыл детали жуткого плана
Поездка в Киев, смена профессии, мнение об СВО: как живет Мария Пирогова
В Краснодарском крае продолжают поиски маленькой девочки
В Афганистане у главных ворот авиабазы Баграм произошел взрыв
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.