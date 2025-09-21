Российский Ил-20М «пригласил» в небо истребители ВВС Германии

Истребители ВВС Германии Eurofighter подняты по тревоге из-за появления российского Ил-20М над Балтийским морем, пишет DPA со ссылкой на источник. По его данным, самолет находился в международном воздушном пространстве.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Это был российский разведывательный самолет Ил-20М. После визуальной идентификации мы передали сопровождение самолета нашим шведским партнерам по НАТО и вернулись в Росток-Лаге, — сказано в сообщении ведомства.

По информации немецких военных, Ил-20М двигался без плана полета и не выходил на связь с диспетчерами. Для сопровождения были подняты два Eurofighter, которые вылетели с авиабазы Лаге в Мекленбурге — Передней Померании.

Похожая ситуация была в конце августа. Военно-воздушные силы Германии поднимали в небо Eurofighter также после обнаружения Ил-20M над Балтийским морем. По их данным, самолет двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь.

