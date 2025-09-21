«Интервидение-2025»
В Краснодарском крае продолжают поиски маленькой девочки

В Краснодарском крае ищут пропавшую три дня назад трехлетнюю девочку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трехлетнюю девочку, пропавшую в Кропоткине Краснодарского края, продолжают искать уже третьи сутки, сообщает добровольческий поисковый отряд «Юг» в соцсети «ВКонтакте». Ребенок нуждается в медицинской помощи и не может самостоятельно передвигаться. По информации отряда, девочка исчезла 19 сентября 2025 года. У нее русые волосы, карие глаза, рост около 60–70 сантиметров.

Пропал ребенок! <…> Город Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край. С 19 сентября 2025 года местонахождение неизвестно. <…> Особые приметы: без обуви, не может передвигаться самостоятельно, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во второй раз за сутки в Московской области пропал ребенок — восьмилетний мальчик из Зеленограда. По последним данным, его видели вблизи автобусной остановки. На поиски школьника отправились полиция и волонтеры. Вскоре мальчика обнаружили в поезде, следовавшем в Москву. Причины побега пока неизвестны: мальчик почти не разговаривает из-за аутизма и не смог объяснить свой поступок.

