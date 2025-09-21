В Краснодарском крае продолжают поиски маленькой девочки В Краснодарском крае ищут пропавшую три дня назад трехлетнюю девочку

Трехлетнюю девочку, пропавшую в Кропоткине Краснодарского края, продолжают искать уже третьи сутки, сообщает добровольческий поисковый отряд «Юг» в соцсети «ВКонтакте». Ребенок нуждается в медицинской помощи и не может самостоятельно передвигаться. По информации отряда, девочка исчезла 19 сентября 2025 года. У нее русые волосы, карие глаза, рост около 60–70 сантиметров.

Пропал ребенок! <…> Город Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край. С 19 сентября 2025 года местонахождение неизвестно. <…> Особые приметы: без обуви, не может передвигаться самостоятельно, — говорится в сообщении.

