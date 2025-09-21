«Интервидение-2025»
21 сентября 2025

Садальский заявил о предательстве SHAMAN

Садальский заявил, что SHAMAN предал Россию на «Интервидении»

Ярослав Дронов (SHAMAN) Ярослав Дронов (SHAMAN) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Актер Станислав Садальский назвал певца SHAMAN (Ярослав Дронов) предателем в своем блоге в LiveJournal. Артист отметил, что исполнитель намеренно отказался от баллов на конкурсе «Интервидение» и таким поступком подвел Россию. Также Садальский заявил, что ему не понравилось выступление SHAMAN.

SHAMAN плохо выглядел, кринж и песня с поступком (отказа участия в конкурсе) зашквар. Вы представляете, выходит такой боец на ринг и говорит: «Я уже всех победил». Обидно, когда нас иностранцы не пускают участвовать в соревнованиях, а здесь мы сами отказываемся. Это разве не предательство?задался вопросом Садальский.

Ранее участник международного конкурса «Интервидение-2025» из Таджикистана Фаррух Хасанов выразил восхищение поступком SHAMAN. По словам певца, никто не догадывался о предстоящем поступки его коллеги.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru предложил организаторам «Интервидения» оставить SHAMAN представителем России в 2026 году. По мнению собеседника, это решение порадует поклонников артиста.

До этого SHAMAN обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление. Он пояснил, что не хочет претендовать на победу из соображений гостеприимства, чтобы дать возможность проявить себя иностранным участникам. Артист подчеркнул, что Россия «уже победила» тем, что все страны собрались на «Интервидении».

