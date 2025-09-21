«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 18:54

В Берлине мужчина поджег искажающие историю книги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В библиотеке французского культурного центра на берлинской улице Курфюрстендамм мужчина попытался поджечь несколько книг, сообщает газета Der Tagesspiegel. Инцидент произошел около полудня 20 сентября. Обошлось без пострадавших. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

По информации полиции, 35-летний мужчина облил книги зажигательной смесью и поджег их. Он объяснил свои действия тем, что, по его мнению, книги содержали искаженное изображение исторических событий.

Посетители немедленно вмешались и потушили пламя с помощью огнетушителя. Подозреваемый остался на месте и был задержан полицией. Начато расследование по факту попытки поджога, совершенного при отягчающих обстоятельствах.

Ранее в Колтушах Ленинградской области пенсионер устроил пожар в отделении банка. Мужчина пытался перевести деньги, но у него не получилось это сделать, после чего он обвинил банк в краже 12 тысяч рублей. Пенсионер разлил горючую жидкость и поджег помещение, однако посетители банка быстро потушили огонь.

Кроме того, в Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину, который поджег автомобиль Kia Sportage своей бывшей жены. Таким способом он решил отомстить после недавнего развода. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

