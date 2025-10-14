Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 07:12

Мерца и Бербок назвали виновными в утрате Германией мирового влияния

BZ: Мерц и Бербок лишили Германию влияния на мировой арене

Фридрих Мерц и Анналена Бербок Фридрих Мерц и Анналена Бербок Фото: IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

Германия потеряла былое влияние на мировой арене из-за политики канцлера Фридриха Мерца и бывшего министра иностранных дел Анналены Бербок относительно конфликта в секторе Газа, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung. По мнению журналистов, государство задвинули на второй план мировой политики.

Германия <…> утратила влияние не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге. <…> Министр иностранных дел Анналена Бербок, канцлер Шольц, а теперь и Мерц растратили это доверие, — говорится в материале.

Журналисты констатировали, что Шольц был безучастным на «саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе. Политик не устраивал пресс-конференции и не обсуждал происходящее на Ближнем Востоке. При этом Германия до сих пор расплачивается за слова Бербок, которые международное сообщество могло воспринять как оправдание атак Израиля на мирных граждан.

Ранее в Шарм-эш-Шейхе состоялся «саммит мира», в ходе которого президент США Дональд Трамп подписал итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Документ также подписали премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани и лидеры Египта и Турции Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган.

