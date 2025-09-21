«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 18:50

Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать помощь Польше и прибалтийским странам в случае обострения отношений с Россией. На вопрос о защите Эстонии глава государства ответил, что страна ему нравится, передает Fox News.

Да, я сделаю это, — отметил Трамп.

Этот вопрос американскому лидеру задали журналисты на фоне обвинений Польши и Румынии о якобы проникновении «российских дронов» в их воздушное пространство. По просьбе Варшавы НАТО активировала статью 4 устава, предусматривающую проведение консультаций союзников после инцидента.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Бухаресту и Варшаве следует вместе с Киевом сбивать БПЛА, которые прилетают на Украину. По словам лидера, на помощь других стран в этом вопросе он не рассчитывает.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин между тем заявил, что республика не намерена начинать войну с Польшей. Он подчеркнул, что Минск заинтересован в снижении напряженности в отношениях с соседями. При этом глава ведомства отметил, что курс военного руководства Польши отличается от заявлений политиков.

Дональд Трамп
США
Прибалтика
Польша
Россия
помощь
защита
Эстония
