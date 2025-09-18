Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:19

Суд изменил меру пресечения продюсеру Baza Лукьяновой

Суд отпустил продюсера Baza Лукьянову под домашний арест

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения продюсеру Telegram-канала Baza Татьяне Лукьяновой с заключения под стражу на домашний арест, сообщает ТАСС. Фигурантка обвиняется в даче взяток.

Меру пресечения в отношении Татьяны Лукьяновой продлить в виде домашнего ареста сроком до 20 октября, — заявила судья.

Ранее сообщалось, что главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и Лукьянова переводили взятки полицейским на протяжении двух лет. По данным следствия, деньги перечислялись на счета сотрудников МВД Александра Аблаева, Сергея Ковалева и Александра Селиванова. В материалах уточняется, что журналисты обвиняются в даче взяток в обмен на информацию для публикаций.

До этого стало известно, что старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду Селиванов был уволен из правоохранительных органов. Мужчину обвиняют в получении взяток от журналистов и в превышении должностных полномочий. Также от службы отстранили начальника дежурной части УМВД Краснодара Аблаева.

продюсеры
СИЗО
аресты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.