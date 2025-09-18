Суд изменил меру пресечения продюсеру Baza Лукьяновой

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения продюсеру Telegram-канала Baza Татьяне Лукьяновой с заключения под стражу на домашний арест, сообщает ТАСС. Фигурантка обвиняется в даче взяток.

Меру пресечения в отношении Татьяны Лукьяновой продлить в виде домашнего ареста сроком до 20 октября, — заявила судья.

Ранее сообщалось, что главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и Лукьянова переводили взятки полицейским на протяжении двух лет. По данным следствия, деньги перечислялись на счета сотрудников МВД Александра Аблаева, Сергея Ковалева и Александра Селиванова. В материалах уточняется, что журналисты обвиняются в даче взяток в обмен на информацию для публикаций.

До этого стало известно, что старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду Селиванов был уволен из правоохранительных органов. Мужчину обвиняют в получении взяток от журналистов и в превышении должностных полномочий. Также от службы отстранили начальника дежурной части УМВД Краснодара Аблаева.