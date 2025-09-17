Появилась информация о судьбе проходящих по делу журналистов Baza силовиков

Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду Александр Селиванов был уволен из правоохранительных органов, сообщает ТАСС. Мужчину обвиняют в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий.
Селиванов А. А. в настоящее время нигде не работает, так как уволен из отдела полиции № 3 УМВД России по городу Белгороду, — говорится в судебных материалах.
Также от службы отстранили начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева. По версии следствия, Аблаев и Селиванов на протяжении двух лет получали денежные переводы от главного редактора Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой.
Селиванов признал свою вину в получении взятки. Он и другой сотрудник полиции Сергей Ковалев в ходе очных ставок заявили, что Трифонову было известно о том, что они являются сотрудниками полиции. В редакции издания и в квартире главреда прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы и электронные носители информации.
Следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы продлить арест Трифонову. Кроме того, ходатайства о продлении меры пресечения были направлены также в отношении Лукьяновой, Селиванова, Аблаева и Ковалева.