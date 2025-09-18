Глава Центра помощи мигрантам оценил способности детей иностранцев к учебе

Дети мигрантов в целом годны к обучению в российских школах, сообщил в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. В качестве аргумента он привел зафиксированный факт: из тех, кого допустили до экзаменов по русскому языку, две трети сдали его. Также эксперт отметил, что эти ребята учатся мгновенно.

Зафиксированный факт: из тех детей, кого допустили до экзамена, сдали две трети. То есть дети в целом годны к школе. У детей высочайшая нейропластичность, они учатся мгновенно, — сказал Коженов.

Он также заявил, что в РФ детей мигрантов примерно 3% от общего количества ребят. В связи с этим Коженов считает, что их нужно равномерно распределить по классам, чтобы они общались с русскими сверстниками и эффективнее учили язык.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что межнациональные конфликты — это очень опасная игра, так как их часто используют в своих интересах враги России. По его мнению, такие ситуации являются удобным моментом для нарушения внутренней стабильности государства.