18 сентября 2025 в 17:30

Глава Центра помощи мигрантам оценил способности детей иностранцев к учебе

Глава Центра помощи мигрантам Коженов: дети иностранцев годны к российской школе

Вадим Коженов Вадим Коженов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дети мигрантов в целом годны к обучению в российских школах, сообщил в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. В качестве аргумента он привел зафиксированный факт: из тех, кого допустили до экзаменов по русскому языку, две трети сдали его. Также эксперт отметил, что эти ребята учатся мгновенно.

Зафиксированный факт: из тех детей, кого допустили до экзамена, сдали две трети. То есть дети в целом годны к школе. У детей высочайшая нейропластичность, они учатся мгновенно, — сказал Коженов.

Он также заявил, что в РФ детей мигрантов примерно 3% от общего количества ребят. В связи с этим Коженов считает, что их нужно равномерно распределить по классам, чтобы они общались с русскими сверстниками и эффективнее учили язык.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что межнациональные конфликты — это очень опасная игра, так как их часто используют в своих интересах враги России. По его мнению, такие ситуации являются удобным моментом для нарушения внутренней стабильности государства.

мигранты
дети
школы
образование
экзамены
учеба
Максим Ширяев
М. Ширяев
Александр Финохин
А. Финохин
