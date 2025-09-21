Лавров рассказал о попытках сорвать «Интервидение-2025» Лавров: все попытки сорвать «Интервидение-2025» провалились

Попытки сорвать международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» оказались безуспешными, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире «Первого канала». По его словам, на некоторых участников оказывалось серьезное давление.

Не хочу раскрывать секрет опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились, — высказался глава ведомства.

Ранее стало известно, что артистка VASSY с американским и австралийским гражданством отказалась представлять США на конкурсе из-за беспрецедентного политического давления со стороны Канберры.

При этом Соединенные Штаты остались полноправным участником конкурса: страну в жюри представил легендарный вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер. Организаторы подчеркнули, что конкурс сохраняет принципы открытости, остается вне политики и направлен на развитие искусства.