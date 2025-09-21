МИД России отреагировал на задержание бизнесмена Гречушкина МИД: Россия держит на контроле ситуацию с арестом Гречушкина в Болгарии

Министерство иностранных дел РФ держит на контроле ситуацию, связанную с задержанием в Болгарии гражданина России Игоря Гречушкина, сообщили РИА Новости в ведомстве. Судно россиянина, как сказано в публикации, имеет отношение к взрыву в порту Бейрута, произошедшему пять лет назад.

МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания 16 сентября в Болгарии гражданина России Игоря Гречушкина, — указали дипломаты.

Ранее в Болгарии был задержан российский предприниматель Игорь Гречушкин. Его судно Rhosus, перевозившее нитрат аммония, связывают со взрывом в порту Бейрута, произошедшим в 2020 году. Арест произошел в аэропорту Софии, когда Гречушкин, имеющий также кипрское гражданство, прибыл рейсом с Кипра, где он постоянно проживает. Основанием для задержания послужили два ордера на арест, выданные ливанским судьей через Интерпол почти пять лет назад.

