ЕС ввел для российских дипломатов новые правила поездок по странам союза ЕС обязал дипломатов РФ уведомлять власти о планах посетить другие страны союза

Евросоюз утвердил новые ограничения для российских дипломатов, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии. Согласно новым требованиям, все дипработники РФ должны информировать власти страны, в которой работают, о планируемых визитах или проезде через другие государства сообщества.

Российские дипломаты и сотрудники консульств, аккредитованные в государстве — члене ЕС, обязаны уведомлять Евросоюз о планируемых поездках в другое государство — член ЕС или транзитном проезде через его территорию, — сказано в заявлении.

При этом отдельные члены Евросоюза получили право ужесточить этот порядок, установив необходимость получения предварительного разрешения на такие поездки. Отмечается, что эти правила являются частью 19-го пакета санкций, введенного против Российской Федерации.

Ранее эстонское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Евросоюз ввел запрет на предоставление туристических услуг в России в рамках нового пакета санкций. Данная мера направлена на сокращение доходов российской стороны и предотвращение необязательных визитов граждан ЕС в РФ.