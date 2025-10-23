Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:28

ЕС ввел для российских дипломатов новые правила поездок по странам союза

ЕС обязал дипломатов РФ уведомлять власти о планах посетить другие страны союза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз утвердил новые ограничения для российских дипломатов, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии. Согласно новым требованиям, все дипработники РФ должны информировать власти страны, в которой работают, о планируемых визитах или проезде через другие государства сообщества.

Российские дипломаты и сотрудники консульств, аккредитованные в государстве — члене ЕС, обязаны уведомлять Евросоюз о планируемых поездках в другое государство — член ЕС или транзитном проезде через его территорию, — сказано в заявлении.

При этом отдельные члены Евросоюза получили право ужесточить этот порядок, установив необходимость получения предварительного разрешения на такие поездки. Отмечается, что эти правила являются частью 19-го пакета санкций, введенного против Российской Федерации.

Ранее эстонское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Евросоюз ввел запрет на предоставление туристических услуг в России в рамках нового пакета санкций. Данная мера направлена на сокращение доходов российской стороны и предотвращение необязательных визитов граждан ЕС в РФ.

