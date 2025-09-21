Европа принимает все возможные меры для продолжения украинского конфликта, подталкивая к этому президента республики Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным. По словам представителя Кремля, эти европейские государства нагнетают напряженность.

Но здесь, к сожалению, с одной стороны, все-таки киевский режим, с другой — европейские государства, которые делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность, которые делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского, — заявил Песков.

Ранее Песков говорил, что Великобритания входит в число лидеров среди сторонников продолжения войны. Он также отметил, что во время визита в Лондон президенту США Дональду Трампу могли детально разъяснить намерение продолжать давление на Россию и усиливать санкционные меры.

Помимо этого, Песков отмечал, что европейские страны препятствуют урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин остается открытым к диалогу и прилагает максимальные усилия для решения данной проблемы.