«Чтобы дальше продолжать войну»: Песков обвинил Европу в нагнетании

Песков: Европа склоняет Зеленского к продолжению украинского конфликта

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Европа принимает все возможные меры для продолжения украинского конфликта, подталкивая к этому президента республики Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным. По словам представителя Кремля, эти европейские государства нагнетают напряженность.

Но здесь, к сожалению, с одной стороны, все-таки киевский режим, с другой — европейские государства, которые делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность, которые делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского, — заявил Песков.

Ранее Песков говорил, что Великобритания входит в число лидеров среди сторонников продолжения войны. Он также отметил, что во время визита в Лондон президенту США Дональду Трампу могли детально разъяснить намерение продолжать давление на Россию и усиливать санкционные меры.

Помимо этого, Песков отмечал, что европейские страны препятствуют урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин остается открытым к диалогу и прилагает максимальные усилия для решения данной проблемы.

