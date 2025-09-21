«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 14:04

Как легко очистить кафель в ванной: секреты чистоты, о которых вы не знали!

Как легко очистить кафель в ванной: секреты чистоты, о которых вы не знали! Как легко очистить кафель в ванной: секреты чистоты, о которых вы не знали! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кафель в ванной — практичное покрытие, но со временем он теряет блеск из-за известкового налета, мыльных разводов и плесени. Расскажем, как вернуть плитке первозданный вид без лишних усилий и дорогих средств:

1. Уксус + сода: дуэт против налета.

Смешайте пищевую соду с водой до состояния пасты, нанесите на швы и поверхность плитки. Через 10 минут обработайте эти места столовым уксусом (9%). Реакция соды и кислоты создаст пену, которая разрыхлит загрязнения. Смойте теплой водой.

Интересный факт: уксус использовали для чистки еще в Древнем Риме! Его получали из прокисшего вина и применяли для дезинфекции посуды и стен.

2. Лимонная кислота: борется с жесткой водой.

Растворите 2 ст. л. лимонной кислоты в 1 литре горячей воды. Протрите кафель губкой, смоченной в растворе. Средство эффективно растворяет минеральные отложения и придает блеск.

Научный бонус: жесткая вода содержит соли кальция и магния. Лимонная кислота вступает с ними в реакцию, образуя растворимые соединения, которые легко смываются.

Очистка кафеля в ванной: лайфхаки и научные факты Очистка кафеля в ванной: лайфхаки и научные факты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

3. Перекись водорода: убийца плесени.

Нанесите 3-процентную перекись на пораженные участки швов, оставьте на 30 минут, затем почистите щеткой. Не требует смывания и безопаснее хлорки.

Историческая справка: в XIX веке перекись применяли для дезинфекции ран, а сегодня она стала экологичным чистящим средством.

4. Парогенератор: глубокая очистка без химии.

Обработайте плитку паром: высокая температура уничтожает бактерии и размягчает загрязнения. Особенно полезно для труднодоступных мест.

Технологический лайфхак: современные парогенераторы удаляют до 99% микробов, что подтверждено исследованиями НИИ дезинфектологии.

Профилактика: как избежать повторных загрязнений

Известно, что профилактика лучше лечения:

  • После душа вытирайте стены и швы сухой тряпкой.

  • Раз в неделю опрыскивайте кафель раствором воды и уксуса (1:1) для профилактики налета.

  • Установите вентиляцию, чтобы снизить влажность — главную причину плесени.

Удивительный факт: первый кафель появился в Древнем Египте около 4000 лет назад! Его изготавливали из глины и расписывали минеральными красками.

Как очистить кафель в ванной Как очистить кафель в ванной Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чего делать нельзя:

  • Использовать металлические щетки или абразивы — они оставляют царапины там, где скапливается грязь.

  • Смешивать уксус с хлорсодержащими средствами — это вызывает выделение токсичного газа.

Регулярный уход и натуральные средства сохранят кафель идеально чистым. А знание маленьких хитростей превратит уборку в быстрое и даже увлекательное занятие!

