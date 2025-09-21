«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 12:09

Продюсер объяснил победу вьетнамского певца Дык Фука на «Интервидении»

Продюсер Рудченко: Дык Фук показал себя сильным исполнителем с интересной песней

Дык Фук (Вьетнам), победивший на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» Дык Фук (Вьетнам), победивший на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вьетнамский певец Дык Фук на международном конкурсе «Интервидение» показал себя сильным исполнителем с хорошей композицией, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он назвал победу артиста абсолютно заслуженной.

Исполнитель от Вьетнама вполне соответствует победителю. У него изначально был достаточно показательный материал на предпрослушивании, то есть песня интересная, и он демонстрирует свои вокальные данные. В принципе, это сильный исполнитель, и с точки зрения сравнения с другими я не вижу ему альтернативы, ― отметил Рудченко.

Победителем конкурса «Интервидение-2025» стал представитель Вьетнама Дык Фук. Он набрал 422 балла.

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) попросил жюри не оценивать его выступление. По его словам, он не хочет претендовать на победу по соображениям гостеприимства, чтобы дать шанс попробовать свои силы иностранным гостям. Россия «уже победила» — тем, что все присутствующие страны находятся на «Интервидении», подчеркнул он.

До этого стало известно, что певица VASSY не будет выступать и представлять США на «Интервидении-2025». Организаторы уточнили, что исполнительница с американским и австралийским гражданством отказалась от участия из-за политического давления.

Софья Якимова
С. Якимова
