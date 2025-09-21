«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 11:15

«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»

Мизулина назвала «Интервидение» победой России и традиционного мира

Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Организация музыкального конкурса «Интервидение» является крупной победой России и всего традиционного мира, уставшего от современного абсурда, написала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, хотя победа в конкурсе досталась Вьетнаму, победили в итоге все, кто представляет собой «нормальный и традиционный мир» — миллиарды людей, не желающих видеть на экранах «грязь и извращения».

Победил Вьетнам, но победили мы все. Мы — это весь нормальный и традиционный мир. Миллиарды людей, которые не хотят видеть грязь и извращения с экранов. Люди, которые устали от мужиков, переодетых в платья. От всего этого абсурда, — написала она.

Мизулина также отметила, что «Интервидение» стало ответом на культурную экспансию Запада, которую она назвала прогнившей. Инициатива России по созданию глобального музыкального конкурса, подчеркнула общественница, является предметом ее гордости.

Также Мизулина выложила совместное фото с певцом SHAMAN в соцсетях накануне его выступления на «Интервидении». Глава Лиги безопасного интернета таким способом выразила поддержку артисту. Она сопроводила снимок двумя эмодзи: изображением мускулов и сердца в цветах российского флага.

Екатерина Мизулина
Интервидение
традиции
победы
