«Недостаточна для выполнения задачи»: Эрдоган о структуре ООН Эрдоган: устаревшая структура ООН уже не подходит для решения современных задач

Организация Объединенных Наций нуждается в реформе, так как она уже не справляется с современными вызовами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. По его словам, нынешняя структура ООН, созданная в условиях 80-летней давности, недостаточна для решения актуальных задач, передает ТАСС.

Мы видим, что нынешняя структура ООН, отражающая условия 80-летней давности, недостаточна для выполнения ею современных задач. Нет никаких оправданий тому, чтобы оставлять урегулирование гуманитарных кризисов на откуп странам, обладающим правом вето в Совете Безопасности, — высказался турецкий лидер.

Ранее МИД России заявил о своем глубоком разочаровании неспособностью Совета Безопасности ООН принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа из-за позиции США. По информации ведомства, Вашингтон в седьмой раз с начала эскалации конфликта использовал право вето, заблокировав документ, поддержанный всеми остальными членами Совета Безопасности. В ведомстве подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня и возобновления мирного процесса в соответствии с нормами международного права.