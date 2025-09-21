«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 12:02

«Недостаточна для выполнения задачи»: Эрдоган о структуре ООН

Эрдоган: устаревшая структура ООН уже не подходит для решения современных задач

Реджеп Эрдоган Реджеп Эрдоган Фото: Depo Ohotos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организация Объединенных Наций нуждается в реформе, так как она уже не справляется с современными вызовами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. По его словам, нынешняя структура ООН, созданная в условиях 80-летней давности, недостаточна для решения актуальных задач, передает ТАСС.

Мы видим, что нынешняя структура ООН, отражающая условия 80-летней давности, недостаточна для выполнения ею современных задач. Нет никаких оправданий тому, чтобы оставлять урегулирование гуманитарных кризисов на откуп странам, обладающим правом вето в Совете Безопасности, — высказался турецкий лидер.

Ранее МИД России заявил о своем глубоком разочаровании неспособностью Совета Безопасности ООН принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа из-за позиции США. По информации ведомства, Вашингтон в седьмой раз с начала эскалации конфликта использовал право вето, заблокировав документ, поддержанный всеми остальными членами Совета Безопасности. В ведомстве подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня и возобновления мирного процесса в соответствии с нормами международного права.

