Бразилия решила провести форум о демократии в ООН без важного соседа

Бразилия решила провести форум о демократии в ООН без важного соседа Бразилия исключила США из списка участников конференции в ООН о демократии

Бразилия приняла решение об исключении Соединенных Штатов из числа участников международного форума «В защиту демократии и против экстремизма», передает телеканал CNN Brasil. Отмечается, что данное решение стало ответом на введенные Вашингтоном санкции против бразильских властей.

На фоне американских санкций Бразилия исключила США из второго форума «В защиту демократии и против экстремизма». Встреча состоится в следующую среду, — сказали в эфире.

Мероприятие, инициированное президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой совместно с лидерами Испании, Колумбии, Чили и Уругвая, состоится в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН, заявили на телеканале. Уточняется, что в Форуме примут участие представители около тридцати государств.

Ранее да Силва уточнил, что Бразилия не будет сильно обеспокоена, если глава Белого дома Дональд Трамп решит ввести против нее пошлины, а найдет новых покупателей. Бразилия будет вести переговоры как суверенное государство, а «не как будто это маленькая страна, противостоящая большой», констатировал президент.