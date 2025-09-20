Этот многолетник будет жить 30 лет: королевское украшение сада с волнистыми цветами

Этот многолетник будет жить 30 лет: королевское украшение сада с волнистыми цветами. Рододендрон Calsap (Кальсап) — один из самых эффектных вечнозелёных кустарников, полюбившийся садоводам за обильное цветение и выносливость. Сорт был выведен в 1965 году американским селекционером М. У. Миченером путём скрещивания рододендронов Catalgla и Sappho и до сих пор считается классикой декоративного садоводства.

Кустарник отличается средними темпами роста: к десятому году достигает около 1,3–1,5 м в высоту и до 1,6 м в ширину. Продолжительность жизни при правильном уходе превышает 30 лет. Листья крупные, тёмно-зелёные, глянцевые, с округлыми кончиками. В конце весны и начале лета растение покрывается крупными соцветиями по 7–8 бутонов, каждый цветок достигает 5 см в диаметре. Белые лепестки с бордовым пятном сохраняют насыщенный цвет на солнце, края сильно волнистые, что придаёт кусту дополнительную выразительность.

Главное достоинство сорта — высокая зимостойкость. Рододендрон Calsap выдерживает понижения температуры до –26–32 °C, что делает его подходящим для средней полосы России и северных регионов при лёгком укрытии. Для успешного роста он требует кислой почвы и полутенистого места.

