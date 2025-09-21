Калифорнийский мак будет украшать сад всё лето: цветок-рекордсмен обильного цветения!Эшшольция родом из солнечной Калифорнии и Мексики. Это неприхотливое однолетнее растение завоевало популярность у садоводов благодаря обильному и длительному цветению, а также ярким соцветиям в оттенках жёлтого, оранжевого и кремового.

Посев эшшольции лучше проводить сразу в открытый грунт, ведь её корневая система плохо переносит пересадку. Сеять можно в апреле–мае, когда земля уже прогреется, или под зиму, чтобы семена прошли естественную стратификацию. Всходы появляются через 1–2 недели, а первые бутоны раскрываются уже в июне. Цветение продолжается до самых заморозков, особенно если регулярно удалять увядшие цветы.

Эшшольция предпочитает солнечные участки и лёгкие, бедные почвы. На слишком плодородной земле она даёт много зелени, но хуже цветёт. Полив требуется минимальный — это засухоустойчивое растение, которое чувствует себя лучше на сухих участках, чем в переувлажнённой почве.

В России эшшольция выращивается как однолетник, но легко размножается самосевом. При правильном уходе в следующем году на участке снова появятся яркие «маки». Совет садоводам: сейте эшшольцию группами — тогда кустики образуют пышные ковры из ярких цветов, которые будут украшать сад всё лето.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике, который стоит в пределах 500 рублей. Дает красивые метелки, морозостоек и неприхотлив.