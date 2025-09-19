Бюджетный многолетник в пределах 500 рублей: красивые метелки морозостойки и неприхотливы

Хотите посадить бюджетный, но очень красивый многолетник в пределах 500 рублей? Российские садоводы открывают для себя роджерсию подкаменную (Rodgersia podophylla) — цветок из Японии и Кореи, который привносит тропическую роскошь в тенистые уголки сада. Это растение с пальмовидными листьями до 50 см в диаметре и кремовыми метёлками цветов в июне — июле становится всё популярнее благодаря своей устойчивости и экзотическому виду.

Сентябрь — идеальное время для посадки: тёплая почва и прохладные ночи помогают корневищам укорениться перед зимой, обеспечивая пышный рост весной. Роджерсия подкаменная выдерживает морозы до -34 °C (зона 4 USDA), что делает её подходящей для средней полосы России. Она предпочитает полутень и влажную, но дренированную почву, идеально дополняя водоёмы или тенистые клумбы. Листья, бронзовые весной и краснеющие осенью, создают эффект «огненного куста», а их текстура привлекает редких бабочек, поддерживая биоразнообразие.

Саженцы доступны в питомниках по цене от 500 рублей. Новость для садоводов: роджерсия устойчива к вредителям и не требует сложного ухода. Посадите корневища на глубину 10–15 см, добавьте мульчу из торфа, и уже следующей весной ваш сад засияет тропическим шармом.

